Деньги 13 декабря 2022, 00:03 Представитель Золотомонетного дома Вязовский рассказал о причинах возвращения пятирублевых купюр

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В 2023 году в оборот вернутся купюры номиналом в пять и десять рублей. Такой информацией поделился генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук. Вице-президент Золотого монетного дома Алексей Вязовский рассказал, зачем решили возобновить выпуск таких денег. Об этом сообщил «Ридус».

Специалист пояснил, что возвращение пяти- и десятирублевых купюр связано с увеличившейся стоимостью металлов, из которых делают монеты. Эксперт заявил, что на данный момент в разы выгоднее переплавить деньги и выпустить их бумажные версии.

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«В этом смысле для Центробанка даже выгоднее вернуть пятирублевые купюры, чтобы не терять металл, который регулятор закупает», — пояснил эксперт.

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