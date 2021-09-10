Представитель президента Песков опроверг слухи о единой валюте в России и Белоруссии

О создании единой валюты России и Белоруссии пока речи не идет. Об этом объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Представитель Кремля заявил, что создание единой валюты России и Белоруссии в рамках Союзного государства пока не обсуждается даже в перспективе, сообщил ТАСС.

«Об этом пока речи не идет. Вчера об этом, в частности, говорили два президента», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, в какие сроки может появиться единая для двух стран валюта.

Дмитрий Песков также заявил, что интеграция РФ и Белоруссии будет продолжаться с учетом интересов обоих государств. При этом она будет совершенствоваться для наибольшего соответствия интересов двух стран.

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели очередные переговоры 9 сентября в Москве. Лидеры двух стран общались в Кремле около 3,5 часа, после чего провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой рассказали о достигнутых договоренностях.