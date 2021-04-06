Представитель Fitch: обвала нефти ждать не стоит

Стоимость нефти сорта Brent может снизиться до 50-60 долларов за баррель, это комфортный коридор для экспортеров. Резкого обвала ждать не стоит, заявил ТАСС директор отдела корпораций американского рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Brent — эталонный сорт, в привязке к которому идет стоимость российской нефти марки Urals.

Вечером 5 апреля нефть марок Brent и WTI на торгах ICE дешевела более чем на 4%. Сорт Brent стоил в районе 61 доллара за баррель, WTI — менее 59.

К 23:40 по московскому времени за баррель Brent давали в среднем по 62,26 доллара, за баррель WTI — 58,79.

«Нельзя исключить и того, что Brent в результате коррекции вернется в диапазон 50-60 долларов за баррель. Этот уровень является комфортным для большинства производителей нефти, в том числе для России», — прокомментировал торги Маринченко.

Сильного обвала цен, по словам аналитика Fitch, не ожидается, поскольку рынок нефти остается в дефиците. Это происходит, несмотря на решение стран ОПЕК+ нарастить добычу на два миллиона баррелей в сутки в мае–июне этого года.