Деньги 15 сентября 2023, 14:52 Председатель Союза по защите прав потребителей Шапкин предупредил о подорожании импортного вина к Новому году

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К Новому году в России почти вдвое может подорожать вино из «недружественных стран», поэтому стоит закупаться им уже сейчас. Об этом рассказал Lenta.ru председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Он объяснил, что пока поставки алкоголя есть, и он продается по старым ценам. Но после того, как изменится таможенный тариф, вино станет значительно дороже. Особенно заметно это будет на продукции из недорогого сегмента. Так, по словам эксперта, вино стоимостью 400 рублей будет стоит в декабре уже 700-800 рублей за бутылку.

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