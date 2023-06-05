Деньги 05 июня 2023, 18:29 Председатель комиссии МТПП Шатунов заявил, что Россия нарастит торговлю с Алжиром после запуска своей платежной системы

Читать 360tv в

Как только Россия запустит собственную платежную систему вместо SWIFT, ее торговые отношения с африканскими странами перейдут на качественно новый уровень. Об этом RT рассказал председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Алжире Дмитрий Шатунов.

Он объяснил, что собственная платежная система облегчит взаимодействие между сторонами-партнерами. В частности, поможет нарастить товарооборот между Россией и Алжиром. Отметим, что сейчас он составляет порядка 33 миллиардов долларов.

Реклама

«Если у нас получится создать независимую платежную систему, то как минимум это облегчит работу нашим компаниям и алжирским компаниям у нас по экспорту-импорту. Как максимум мы получим увеличение товарооборота в разы», — отметил Дмитрий Шатунов.

Авторы: