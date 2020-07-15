ФНС запустила сервис для выплат субсидий на профилактику COVID-19

Заявление можно будет отправить по почте или заполнить в личном кабинете налогоплательщика.

«Субсидия предоставляется единоразово для частичной компенсации затрат, связанных с проведением в 2020 году мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции», — говорится в официальном сообщении на сайте ФНС.

Индивидуальные предприниматели получат по 15 тысяч рублей, если же в фирме есть наемные работники, то еще по 6500 рублей на каждого из них.

Однако рассчитывать на финансовую помощь могут не все: нужно соблюсти несколько условий. Так, предприятие должно входить в единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса, а также либо работать в отрасли, которая признана нуждающейся в поддержке, либо быть социально-ориентированным НКО. К отраслям, нуждающимся в поддержке, относятся спорт, отдых, развлечения, санатории, парикмахерские, салоны красоты и другие.

Кроме того, ИП не должно находиться в процессе ликвидации или оформления банкротства, а также не иметь долги по налогам и страховым сборам (не более 3 тысяч рублей). А еще важна пунктуальность: субсидии не выдадут тем, кто не вовремя предоставил отчетность СЗВ-М за май 2020 года.

Предприниматели могут самостоятельно проверить свое соответствие критериям получения субсидии на сайте ФНС.