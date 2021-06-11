Предприниматели оценили состояние бизнеса после острой фазы пандемии

Пандемия коронавируса значительно сказалась на состоянии бизнеса. Опрос финансовых директоров ведущих компаний России показал, что сейчас финансовая сфера постепенно приходит в норму. Выручка растет и бизнес начинает вновь нуждаться в новых сотрудниках. Об этом сообщил РБК.

Омбудсмен по делам малого бизнеса Анастасия Татулова назвала ситуацию в бизнесе неплохой. Она отметила, что можно проследить подъем.

«Сейчас ситуация неплохая в целом, и в малом, и в среднем бизнесе, но с оговорками, потому что есть отрасли, где ограничена работа до сих пор. Это, к примеру, рестораны, работающие только до 23 часов, бары. А как будет развиваться ситуация зависит от того, услышит ли правительство о необходимости налоговой коррекции, зарплатной части. Бизнес всего этого очень ждет», — заявила специалист.