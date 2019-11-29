Предприниматели оценили будущее бизнеса в России

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В опросе приняли участие около тысячи представителей крупного, среднего и малого бизнеса России. В выборку вошли граждане 1980-1991 и 1957–1963 годов рождения. Интервью охватывали все сферы производства и всю территорию России.

«Опрошенные достаточно оптимистично оценивают будущее состояние российского бизнеса: более половины из них (56%) считают, что в ближайшие 30 лет он будет успешно развиваться», — приводит агентство выдержку из результатов исследования аудиторской компании.

По мнению респондентов, наибольшее развитие в ближайшие три десятилетия получат такие отрасли, как информационные технологии (87%), энергетика (69%) и торговля (68%). Однако были и те, кто не согласен с оптимистичными взглядами на будущее бизнеса в России.

Так, около 19% опрошенных считают, что российский бизнес в ближайшие 30 лет будет деградировать. Еще 20% участников опроса думают, что он останется в нынешнем состоянии.

При этом, у представителей двух поколений значительно различаются взгляды на изменение ситуации с ведением бизнеса в России. 59% опрошенных 60-летних предпринимателей, которые вели бизнес в 1990-е годы, считают, что сейчас в России стало легче вести бизнес. При этом, как показало исследование, каждый второй представитель молодого поколения уверен, что за прошедшее время ситуация стала только хуже.

Заметившие улучшение респонденты объяснили, что сейчас, по их мнению, более доступны услуги, меньше криминала и больше возможностей. Те, кто оценивают ситуацию негативно, говорят о высоких налогах и административных барьерах.