Предприниматели и юрлица смогут оплачивать все налоги единым документом. Как это упростит ведение бизнеса

Введение «единого налогового платежа» для предпринимателей и юридических лиц поможет сократить количество ошибок при оплате налоговых, страховых и торговых сборов. Нововведение упростит жизнь как банкам, так и самим пользователям.

Система «Единого налогового платежа» уже действует для физических лиц. Теперь ее планируют расширить для юридических лиц и предпринимателей.

Для перечисления средств нужно будет ввести лишь один ревизит — ИНН плательщика. Он есть у каждого гражданина, юридического лица или предпринимателя и действуют во всех регионах страны. Теперь налогоплательщикам не нужно заполнять сразу по 11 реквизитов, а значит, значительно сокращается риск совершить ошибку.

«Автоматизированная система налоговых органов сама найдет необходимое к погашению обязательство, где бы оно ни существовало», — заявили в пресс-службе ФНС.

«Единый налоговый платеж» позволит также погашать уже имеющиеся долги. Кроме того, он исключит появление «технической» задолженности у пользователя, которая обычно появляется при поступлении денег не на тот счет из-за ошибки в реквизитах. Только в прошлом году налоговики исправили подобных ошибок на один триллион рублей. Благодаря автоматизированной системе деньги дойдут до нужных бюджетов, а у граждан не будет долгов.

Больше не придется оформлять сразу кипу бумаг по налоговым, торговым и страховым сборам. Для оплаты понадобится лишь одно поручение без уточнения вида платеж, его сроков и принадлежности к бюджету.

При этом можно будет самостоятельно выбрать схему оплаты налогов: новую с помощью механизма «единого налогового платежа» или традиционную с отдельными назначениями по каждому сбору, пояснили в Минфине.

Поправки в Налоговый кодекс начнут действовать с 1 января 2022 года. Они помогут упростить процесс оплаты налогов и сократить время на эти процедуры.