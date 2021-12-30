Предпринимателей переведут на единый налоговый платеж с 2023 года

Российские власти готовятся к полноценному переходу на новый способ уплаты налогов и других сборов. В Госдуму внесли законопроект о едином налоговом платеже с 1 января 2023 года, написали «Ведомости».

Документ разработали депутаты комитета Госдумы по бюджету и налогам совместно с Минфином и Федеральной налоговой службой (ФНС). Он уже получил положительное заключение правительства. На бизнесе инструмент начнут испытывать уже с 1 июля 2022 года, продлится эксперимент до 31 декабря при добровольном участии компаний.

Новые правила предполагают создание для каждой организации или ИП единого налогового счета (ЕНС). Он позволит предпринимателям не заполнять множество деклараций, а просто вносить средства на счет, указывая сумму и ИНН, а налоговая сама распределит деньги так, как нужно. При этом расчеты будут доступны онлайн.

Также в ряд важных изменений входят одинаковые даты уплаты налогов — 20 и 25 число каждого месяца. Основной плюс инструмента заключается в максимальном упрощении процедуры уплаты налогов для плательщиков.