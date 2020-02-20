Предприниматель из Тюмени утаил от налоговой более 13 миллионов рублей

Мужчина занимался грузоперевозками, но отчетность в налоговую не предоставлял. С 2016 по 2017 годы он уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость, а с 2015 не уплачивал доход с физического лица. Подозреваемый открыл ИП, не образовав юрлицо.

Общий доход пока неизвестен. Однако мужчина до сих пор не выплачивает налоги.