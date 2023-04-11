Деньги 11 апреля 2023, 09:03 Предприятия Белгородской области получат 800 млн рублей на восстановление после обстрелов Губернатор Гладков: пострадавшим от обстрелов белгородским заводам выделят 800 млн рублей Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Правительство России выделило средства на восстановление разрушенных под обстрелами предприятий. Белгородская область получит 800 миллионов рублей, рассказал на своей странице во «ВКонтакте» губернатор Вячеслав Гладков.

Ремонт коммерческих предприятий обсудили в начале года, когда в регион приехал министр экономического развития Максим Решетников, чтобы оценить масштабы повреждений. Правительство выпустило постановление и выделило деньги для компенсации ущерба.

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«Трем регионам выделен один миллиард рублей. Белгородской области из этого миллиарда полагается 800 миллионов рублей пострадавшим предприятиям», — написал губернатор.

Вячеслав Гладков уточнил, что постановление вышло 7 апреля, в ближайшие две недели определят порядок распределения помощи, а потом направят деньги в областной бюджет. В Белгородской области документы на выдачу компенсаций уже подготовили и, по словам губернатора, запланировали полностью устранить повреждения до конца 2023 года.

Распоряжение правительства об оказании разовой финансовой помощи опубликовали на портале правовой информации. Минэкономразвития России получит из резервного фонда миллиард рублей. Их распределят между предприятиями в виде грантов на восстановление или поддержание деятельности, поддержки при содействии государственной микрофинансовой организации.