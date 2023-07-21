21 июля 2023, 16:54
Предпосылок для снятия валютных ограничений не увидели в ЦБ
Набиуллина: Центробанк пока не видит предпосылок для снятия валютных ограничений
Банк России еще не принял решение по валютным ограничениям, но предпосылок для их снятия пока нет. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
Руководитель Центробанка напомнила, что страна приняла меры в ответ на санкции, ограничившие ввоз наличной иностранной валюты в страну российскими банками. Валютные лимиты продолжат действовать до 9 сентября, отметила Набиуллина.
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«Мы еще решения не приняли. Но на настоящий момент можно сказать, что предпосылок для снятия их нет», — указала глава Банка России.
ЦБ ограничил сумму, которую может снять клиент российского банка с валютного счета. Если вклад или счет открыли до 9 марта 2022 года, с него можно получить наличными не более 10 тысяч долларов или евро. Остальную сумму выдадут в рублях по официальному курсу Центробанка на день выплаты.
Ранее российское правительство внесло изменения в правила расчетов наличными между резидентами и нерезидентами. Первым разрешили продавать Центробанку валюту, полученную от иностранных лиц.
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