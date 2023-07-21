Деньги 21 июля 2023, 16:54 Предпосылок для снятия валютных ограничений не увидели в ЦБ Набиуллина: Центробанк пока не видит предпосылок для снятия валютных ограничений РИА «Новости»

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Банк России еще не принял решение по валютным ограничениям, но предпосылок для их снятия пока нет. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

Руководитель Центробанка напомнила, что страна приняла меры в ответ на санкции, ограничившие ввоз наличной иностранной валюты в страну российскими банками. Валютные лимиты продолжат действовать до 9 сентября, отметила Набиуллина.

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«Мы еще решения не приняли. Но на настоящий момент можно сказать, что предпосылок для снятия их нет», — указала глава Банка России.

ЦБ ограничил сумму, которую может снять клиент российского банка с валютного счета. Если вклад или счет открыли до 9 марта 2022 года, с него можно получить наличными не более 10 тысяч долларов или евро. Остальную сумму выдадут в рублях по официальному курсу Центробанка на день выплаты.

Ранее российское правительство внесло изменения в правила расчетов наличными между резидентами и нерезидентами. Первым разрешили продавать Центробанку валюту, полученную от иностранных лиц.