Предновогодние скидки анонсировали Huawei и Honor перед Новым годом

Самая большая скидка ожидает покупателей одной из самых популярных моделей Mate 20 Pro. Здесь можно будет сэкономить пятнадцать тысяч рублей, заплатив тридцать пять тысяч рублей вместо пятидесяти. К тому же при покупке обещают подарок — беспроводные Bluetooth-наушники Sport lite.

Желающие приобрести модели P30 Pro и nova 5T тоже смогут неплохо сэкономить: скидки на эти смартфоны составит двенадцать и шесть тысяч рублей соответственно.

Акция начнется 19 декабря и продлится четыре дня.