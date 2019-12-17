Предновогодние скидки анонсировали Huawei и Honor перед Новым годом
Известный китайский бренд-производитель смартфонов Huawei, вместе со своим суббрендом Honor, объявил о новогодней распродаже устройств. В официальном онлайн-магазине можно будет купить смартфоны и аксессуары с большими скидками, сообщило ИА Nation News.
Самая большая скидка ожидает покупателей одной из самых популярных моделей Mate 20 Pro. Здесь можно будет сэкономить пятнадцать тысяч рублей, заплатив тридцать пять тысяч рублей вместо пятидесяти. К тому же при покупке обещают подарок — беспроводные Bluetooth-наушники Sport lite.
Желающие приобрести модели P30 Pro и nova 5T тоже смогут неплохо сэкономить: скидки на эти смартфоны составит двенадцать и шесть тысяч рублей соответственно.
Акция начнется 19 декабря и продлится четыре дня.