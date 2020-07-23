Предложение запретить выдачу кредита через приложение сравнили с отменой денег

Инициатива запретить выдачу кредита через мобильные приложения — попытка автора идеи привлечь к себе внимание. Таким мнением поделился Эльман Мехтиев, председатель совета саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» и президент НАПКА в разговоре с «360».

«Если у людей нет денег, но есть проблемы с ними, то давайте тогда и деньги запретим. Потому что, если у кого-то есть проблемы с мобильным приложением, то в этом мобильное приложение виновато?» — прокомментировал Мехтиев. По его мнению, запрет приложений никак не повлияет на безопасность, потому что мошенники узнают номер карты и пин-код в основном через звонки.

«90% случаев доступа к номерам карт и пин-кодам — это просто звонок по телефону. При чем тут мобильные приложения?» — пояснил финансист. Мехтиев считает, что автором идеи движет желание привлечь к себе внимание.

«Человеку, наверное, хочется получить хороший пиар. Но даже если речь идет о запрете банковских мобильных приложений, то это сфера гражданско-правовых отношений и ЦБ не имеет права выступать с законодательной инициативой. Поэтому можно сказать прямо: человек, просто-напросто хочет привлечь к себе интерес», — отметил Мехтиев.

Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил запретить банкам выдавать кредиты через мобильные приложения. С такой инициативой он обратился к председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной.