Предложение отменить льготную ипотеку для однушек в России посчитали нецелесообразным

Идея запретить выдачу льготной ипотеки на покупку студий и однокомнатных квартир не поможет ничем ни желающим купить недвижимость, ни строительному рынку. Наоборот эта инициатива будет притормаживать существующие процессы. Об этом в разговоре с «360» заявил ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

«Считаю, что тема не до конца проработана. Надо провести опрос экспертов, потенциальных покупателей подобных квартир. Сейчас правительство хочет поддержать строительный рынок, вводить различные льготные программы, застройщики запускают субсидированные ипотеки, чтобы оживить первичный рынок. Подобными инициативами наоборот этот рынок притормаживает», — сказал он.

По его словам, часть покупателей такой недвижимости — это инвесторы, другая половина — одинокие или молодые семьи. У второй категории, как правило, небольшой бюджет, они не смогут позволить себе приобрести двух- или трехкомнатные квартиры.

Ракута добавил, что инвесторы обычно покупают студии. Они являются 50% клиентов на первичном рынке.

«Если этот сегмент как-то пробовать регулировать или ограничивать, то главная цель не будет достигнута — это восстановление рынка недвижимости, поддержание банков. Потому что у нас сократились выдачи ипотеки, и цели правительства будут расходиться между подобной инициативой и теми шагами, которые сейчас предпринимает правительство. На мой взгляд, инициатива ни к чему не приведет. Лишь только к каким-то переговорам, обсуждениям. Но вводить ее в данный период времени точно нерационально», — заключил эксперт.

Ранее аудитор Счетной палаты России Наталья Трунова предложила отменить льготы по ипотеке для студий и однокомнатных квартир.