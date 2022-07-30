Предложение о 13-й пенсии оказалось с «двойным дном»
Экономист Надоршин назвал пенсионеров надежными избирателями — в этом секрет предложения 13-й пенсии
В Госдуму могут внести законопроект о назначении пенсионерам 13 выплаты. Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин в интервью «360» назвал такое предложение популистским.
Он отметил, что пенсионеры — не самые бедные люди в России.
Бедные люди в нашей стране — не пенсионеры. И когда такому слою населения обещают деньги — это скорее предвыборная история перед осенью
Евгений Надоршин
Главный экономист «ПФ Капитал».
По его мнению, правительство понимает важность поддержки этой категории россиян. Однако с предвыборными обещаниями стараются быть аккуратнее.
«Власти страны понимают, что пенсионеры — надежные избиратели. С ними стараются сильно не заигрывать», — отметил Надоршин.
По его мнению, вероятность рассмотрения и тем более принятия такого закона находится под вопросом. Однако это возможно.
«Многое будет зависеть от того, сколько денег окажется в Федеральном бюджете к концу года», — сказал экономист.
Он отметил, что состояние казны государства сейчас зависит от поступлений и расходов во второй половине года.
Сейчас в бюджете России наблюдается профицит, причем весьма внушительный. Хватило бы для всех пенсионеров, в принципе, без проблем
Евгений Надоршин.
По его мнению, на данный момент еще не до конца понятны приоритеты правительства на этот период. Кроме того, государство сейчас осторожно подходит к социальным тратам.
Надоршин подчеркнул, что пенсионеры не страдают от недостаточной финансовой поддержки со стороны государства.
«Нельзя сказать, что они в нынешних условиях как-то сильно обижены. У них была задним числом с января индексация несколько более высокая. Так ее еще и увеличили», — отметил он.