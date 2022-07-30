Предложение о 13-й пенсии оказалось с «двойным дном»

В Госдуму могут внести законопроект о назначении пенсионерам 13 выплаты. Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин в интервью «360» назвал такое предложение популистским.

Он отметил, что пенсионеры — не самые бедные люди в России.

Бедные люди в нашей стране — не пенсионеры. И когда такому слою населения обещают деньги — это скорее предвыборная история перед осенью Евгений Надоршин Главный экономист «ПФ Капитал».

По его мнению, правительство понимает важность поддержки этой категории россиян. Однако с предвыборными обещаниями стараются быть аккуратнее.

«Власти страны понимают, что пенсионеры — надежные избиратели. С ними стараются сильно не заигрывать», — отметил Надоршин.

По его мнению, вероятность рассмотрения и тем более принятия такого закона находится под вопросом. Однако это возможно.

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«Многое будет зависеть от того, сколько денег окажется в Федеральном бюджете к концу года», — сказал экономист.

Он отметил, что состояние казны государства сейчас зависит от поступлений и расходов во второй половине года.

Сейчас в бюджете России наблюдается профицит, причем весьма внушительный. Хватило бы для всех пенсионеров, в принципе, без проблем Евгений Надоршин.

По его мнению, на данный момент еще не до конца понятны приоритеты правительства на этот период. Кроме того, государство сейчас осторожно подходит к социальным тратам.

Надоршин подчеркнул, что пенсионеры не страдают от недостаточной финансовой поддержки со стороны государства.

«Нельзя сказать, что они в нынешних условиях как-то сильно обижены. У них была задним числом с января индексация несколько более высокая. Так ее еще и увеличили», — отметил он.