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    30 июля 2022, 11:25

    Предложение о 13-й пенсии оказалось с «двойным дном»

    Экономист Надоршин назвал пенсионеров надежными избирателями — в этом секрет предложения 13-й пенсии

    Анна Усачева, Анна Флиская

    В Госдуму могут внести законопроект о назначении пенсионерам 13 выплаты. Главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин в интервью «360» назвал такое предложение популистским.

    Он отметил, что пенсионеры — не самые бедные люди в России.

    Бедные люди в нашей стране — не пенсионеры. И когда такому слою населения обещают деньги — это скорее предвыборная история перед осенью

    Евгений Надоршин

    Главный экономист «ПФ Капитал».

    По его мнению, правительство понимает важность поддержки этой категории россиян. Однако с предвыборными обещаниями стараются быть аккуратнее.

    «Власти страны понимают, что пенсионеры — надежные избиратели. С ними стараются сильно не заигрывать», — отметил Надоршин.

    По его мнению, вероятность рассмотрения и тем более принятия такого закона находится под вопросом. Однако это возможно.

    Предложение о 13-й пенсии оказалось с «двойным дном» | Изображение 1Источник фото: РИА «Новости»

    «Многое будет зависеть от того, сколько денег окажется в Федеральном бюджете к концу года», — сказал экономист.

    Он отметил, что состояние казны государства сейчас зависит от поступлений и расходов во второй половине года.

    Сейчас в бюджете России наблюдается профицит, причем весьма внушительный. Хватило бы для всех пенсионеров, в принципе, без проблем

    Евгений Надоршин.

    По его мнению, на данный момент еще не до конца понятны приоритеты правительства на этот период. Кроме того, государство сейчас осторожно подходит к социальным тратам.

    Надоршин подчеркнул, что пенсионеры не страдают от недостаточной финансовой поддержки со стороны государства.

    «Нельзя сказать, что они в нынешних условиях как-то сильно обижены. У них была задним числом с января индексация несколько более высокая. Так ее еще и увеличили», — отметил он.