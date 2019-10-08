Предложение амнистировать потребкредиты назвали «разрушением системы кредитования»

Предложение объявить амнистию по потребительским кредитам не нашло понимания в Минфине. Антон Силуанов заявил, что это разрушит банковскую систему страны. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян поддержал министра — идея опасная.

«Почему не поддержали — понятно, а почему выдвинули такую идею — спросите тех гениев, которые ее выдвигали. Ну давайте амнистируем потребкредиты, давайте амнистируем все кредиты», — оценил предложение парламентариев президент Ассоциации российских банков, доктор юридических наук, член-корреспондент РАН Гарегин Тосунян.

МЭР спрогнозировало падение потребления из-за долгов населения Подробнее

По его мнению, нет никаких оснований для амнистии по потребительским кредитам. Предложение, по мнению банкира, неразумное.

«Я вообще не понимаю, на основании чего нужно амнистировать потребкредиты. Вы их выдавали? Кто это предлагает? Вот тот, кто предлагает, тот популист-депутат пусть амнистирует тех, кто у него одалживал деньги. А тех, кто одолжил у его соседа, — он на каком основании предлагает амнистировать? Трудно обсуждать глупые решения, потому что последствием может быть разрушение системы кредитования, — добавил Тосунян.

Предложение амнистировать потребительские кредиты прозвучало 8 октября, в ходе заседания парламентской фракции КПРФ с участием министра финансов России Антона Силуанова, сообщил сайт «Агентство бизнес-новостей». Глава Минфина в ответ заявил, что это предложение совершенно не рыночное.

«Кто-то должен за это заплатить. Как я понимаю, вы предлагаете, чтобы заплатили банки. Да, у банков сегодня хорошие финансовые результаты, но говорить, что мы законодательно примем решение и лишим банки части своих доходов, было бы несправедливо», — прокомментировал предложение министр.