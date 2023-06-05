Деньги 05 июня 2023, 10:02 Предельный налоговый вычет для ИИС-3 предложили установить на уровне 30 млн рублей РБК: максимальный налоговый вычет для ИИС-3 может составить не более 30 млн рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Налоговый вычет с доходов на сумму до 30 миллионов рублей предложили установить для владельцев индивидуального инвестиционного счета (ИИС) третьего типа. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пакет подготовленных Минфином поправок в Налоговый кодекс России.

ИИС третьего типа можно будет открыть после 1 января 2024 года, напомнило издание. Из поправок Минфина следует, что такой налоговый вычет будет действовать при условии, что человек, заключивший договор, в течение 10 лет продержит средства на счете.

Реклама

Также поправки содержат предложение о переходном периоде в зависимости от даты открытия ИИС нового типа. Если его откроют в 2024-м, он составит пять лет. Если в 2025-м — шесть лет и так далее. Минимальный срок для налоговых льгот по ИИС до 10 лет вырастет к 2029 году, уточнил РБК.

В тексте поправок указано, что налоговый вычет предоставляется в размере не более 30 миллионов рублей за налоговый период по всем договорам на ведение ИИС, прекращенным в таком налоговом периоде.

В Минфине подтвердили, что внесли пакет поправок на рассмотрение правительства, но содержание комментировать не стали.