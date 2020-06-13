Право на индексацию. Что изменится в пенсионных выплатах с 1 июля
Право на индексацию пенсий с 1 июля получат пенсионеры, на чьем попечении или опеке находятся несовершеннолетние дети. Как сообщило РИА ФАН, соответствующие поправки внесли в Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
С 1 июля опекуны или попечители пенсионного возраста больше не считаются работающими пенсионерами. А значит, страховую часть пенсии и фиксированную выплату к ней ждет индексация.
Это нововведение коснется свыше 29,6 тысячи россиян, которые опекают или содержат несовершеннолетних детей.
Что касается работающих пенсионеров, то у них пока останется только перерасчет пенсии с учетом дополнительно заработанных ими пенсионных баллов. Это произойдет с 1 августа.
Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму, но пока еще не принят.