Право на индексацию. Что изменится в пенсионных выплатах с 1 июля

С 1 июля опекуны или попечители пенсионного возраста больше не считаются работающими пенсионерами. А значит, страховую часть пенсии и фиксированную выплату к ней ждет индексация.

Это нововведение коснется свыше 29,6 тысячи россиян, которые опекают или содержат несовершеннолетних детей.

Что касается работающих пенсионеров, то у них пока останется только перерасчет пенсии с учетом дополнительно заработанных ими пенсионных баллов. Это произойдет с 1 августа.

Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Госдуму, но пока еще не принят.