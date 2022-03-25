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    25 марта 2022, 15:09

    Правительство заявило о расширении мер поддержки россиян

    Россиянам собщили о новых мерах поддержки населения

    Анна Усачева

    Правительство планирует принять новые меры поддержки россиян. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

    Правительство заявило о расширении мер поддержки россиян

    Он внес предложение на совещании кабинета министров. Заявление Мишустина опубликовало РИА «Новости». Что это за меры — пока неизвестно.

    Ранее правительство рассказало о выделении грантов для юных предпринимателей в возрасте до 25 лет. Мишустин заявил, что мера призвана поддержать российский бизнес в условиях текущей экономической ситуации. Размер гранта составит от 100 до 500 тысяч рублей. Для развития дела в Арктическом регионе предпринимателю могут выделить до одного миллиона рублей.

    Также правительство уже оказывает поддержку IT-специалистам. Им сделали особые условия на ипотеку и получение грантов.