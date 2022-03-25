Правительство заявило о расширении мер поддержки россиян

Правительство планирует принять новые меры поддержки россиян. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Он внес предложение на совещании кабинета министров. Заявление Мишустина опубликовало РИА «Новости». Что это за меры — пока неизвестно.

Ранее правительство рассказало о выделении грантов для юных предпринимателей в возрасте до 25 лет. Мишустин заявил, что мера призвана поддержать российский бизнес в условиях текущей экономической ситуации. Размер гранта составит от 100 до 500 тысяч рублей. Для развития дела в Арктическом регионе предпринимателю могут выделить до одного миллиона рублей.

Также правительство уже оказывает поддержку IT-специалистам. Им сделали особые условия на ипотеку и получение грантов.