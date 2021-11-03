Правительство выступило за распространение материнского капитала на отцов-одиночек

Воспитывающие детей одинокие отцы могут получить право на получение материнского капитала. Об этом говорится в законопроекте правительства, который внесли на рассмотрение в Госдуму. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что материнский капитал могут получить мужчины, воспитывающие двух и более детей, рожденных после 1 января 2007 года. Получить сертификат они могут, если мать детей, которая не являлась россиянкой, умерла.

Такую же финансовую помощь могут получить одинокие отцы первенцев, рожденных после 1 января 2020 года.

Также законопроект предусматривает, что если отец-одиночка умрет, то предусмотренную материнским капиталом поддержку государства в равной доле разделят между всеми детьми.

В этом году россияне могут получить 483 882 рубля за первого ребенка и 639 432 рубля за рождение второго. В 2022 году размер выплат пересмотрят с учетом фактической инфляции. Как рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, индексацию проведут в первых числах января.

После повышения суммы выплат на детей увеличатся в на 20 тысяч рублей за первенца и на 25 557 рублей за второго и последующего ребенка, если семья еще не воспользовалась возможностью получить деньги за рождение детей.