Правительство РФ планирует потратить часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний, пострадавших от санкций в отношении России. Об этом в интервью «Известиям» рассказал замминистра экономического развития Илья Торосов. Озвучить имена компаний он отказался, поскольку это может повлиять на стоимость их акций.

«Список мы опубликовать не можем, так как эта информация повлияет на стоимость акций. Могу только сказать, что это будут акции приоритетных для экономики компаний — крупных, стабилизация финансового положения которых важна в текущей ситуации, в том числе ориентированных на внутренний рынок. Если такое решение будет принято, мы поддержим стоимость и сохраним инвестиционную привлекательность этих компаний», — сказал Торосов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину в текущем году направить до одного триллиона рублей из ФНБ на приобретение акций российских компаний.

Также Мишустин обратился к иностранным компаниям, раздумывающим об уходе из РФ. Он заявил, что Россия все еще открыта для конструктивного диалога с иностранным бизнесом и подчеркнул, что власти России уважают труд, вложенный зарубежными компаниями в их проекты на территории страны.