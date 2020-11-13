Правительство выделит 1,2 миллиарда на завершение реконструкции «Орленка»

Деньги поступят из федерального бюджета. Финансы необходимы для реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения, тепло- и газоснабжения. Помимо этого, часть средств выделят на обустройство роликовых и велосипедных дорожек, тротуаров.

Реконструкция зданий и части территории центра началась в 2010 году. Работы планируется завершить в 2022-м. В полной мере комплекс заработает в 2023 году, отметила «Парламентская газета».

Всероссийский пионерский лагерь «Орленок» открылся в 1960 году. Он расположен в 45 километрах от Туапсе на берегу Черного моря. Общая территория — 253 гектара, протяженность песчаных пляжей — 3,7 километра. В 1992 году «Орленок» превратили во Всероссийский детский центр. Теперь он состоит из нескольких лагерей для отдыха в любое время года. На отдых каждый год туда приезжают более 20 тысяч ребят в возрасте 11–16 лет из России и из-за границы. В центре проводятся международные фестивали и спортивные соревнования, встречи с актерами, писателями и художниками, а также с олимпийскими чемпионами, космонавтами и политиками.