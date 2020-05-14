Правительство выделило 23,4 млрд руб. авиакомпаниям

Правительство РФ выделило 23,4 миллиарда рублей на возмещение убытков авиакомпаниям из-за пандемии коронавируса. Для получения субсидии им нужно предоставить в Росавиацию пакет документов.

Об этом сообщила пресс-служба кабмина, пишет РИА «Новости».

«Отечественные авиакомпании получат 23,4 миллиарда рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Такое постановление утвердило правительство», — сказано в сообщении.

Отмечается, что не менее 60% от общего объема компенсации можно потратить на зарплаты. Не более 30% можно перечислить на лизинговые платежи, не более 10% на оплату стоянки воздушных судов, операционной деятельности и содержания имущества.

В Минтрансе сообщили, что решение принимается в течение 20 рабочих дней после поступления заявления.

На фоне пандемии коронавирусной инфекции авиакомпании оказались в списке наиболее пострадавших отраслей экономики. Ранее стало известно, что за апрель российские авиаперевозки сократились на 91,8%.