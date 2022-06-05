Правительство выделило свыше 5 миллиардов рублей для выплат на детей из малообеспеченных семей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ряд регионов суммарно получит около 5,6 миллиарда рублей для выплат из малообеспеченных семей. Документ опубликовали на сайте правительства.

«Свыше 5,6 миллиарда рублей будет направлено в ряд регионов для ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет из малообеспеченных семей», — написали авторы распоряжения.

Это дополнительное финансирование получат три региона: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Дагестан. В этих субъектах выявили наибольшее количество получателей таких выплат.

Авторы документа отметили, что ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет введены указом президента России Владимира Путина в 2020 году. Денежный эквивалент этих выплат зависит от ситуации в семье и регионального прожиточного минимума на ребенка.