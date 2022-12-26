Деньги 26 декабря 2022, 22:13 Правительство выделило ПАО «ОАК» 550 миллионов рублей на доработку Ил-114 Кабмин РФ выделил ПАО «ОАК» 550 миллионов рублей на доработку самолета Ил-114-300 РИА «Новости»

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Правительство направит более 550 миллионов рублей на доработку Ил-114-300 в 2023 году, говорится в распоряжении Кабинета министров России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) в следующем году получит в виде взноса в уставной капитал более 896 миллионов рублей. Эти средства необходимы для реализации проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Руководство корпорации до конца 2025 года должно отчитаться о результатах расчетно-экспериментальных работ.

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Кроме того, кабмин утвердил предоставление ОАК еще 550 миллионов рублей на доработку Ил-114-300 в 2023 году. Правительство ожидает, что до конца 2025 года инженеры предоставят «оборотный запас авиатехнического имущества» для пяти самолетов Ил-114-300.

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В августе 2021 года ОАК приостановила испытательные полеты пассажирского лайнера Ил-114-300. Такое решение было принято после крушения опытного образца Ил-112В в Московской области.

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