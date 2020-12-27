Правительство выделило 2,5 млрд на поддержку регионов

Деньги должны поступить в субъекты РФ до конца 2020 года.

«Финансирование направят трем регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета», — говорится в документе.

Деньги получат Бурятия, Ингушетия, Мордовия, часть транша поступит в город Байконур. Благодаря этим средствам власти выполнят социальные обязательства перед горожанами и направят дополнительные ресурсы на борьбу с коронавирусом.

Вопрос об очередном выделении средств был одобрен на заседании правительства 24 декабря.

Всего в 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено около 300 миллиардов рублей. Предусмотреть дополнительную финансовую помощь поручил президент России Владимир Путин.

Ранее в правительстве начали разрабатывать новые требования к зарплате учителей с учетом размера МРОТ, который впервые превысит прожиточный минимум. Педагоги гарантированно получат не меньше 70% от средней зарплаты по региону.