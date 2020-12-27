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    27 декабря 2020, 11:43

    Правительство выделило 2,5 млрд на поддержку регионов

    Алена Макаренко

    Правительство выделило еще более 2,5 миллиарда рублей на поддержку бюджетов трех регионов и Байконура. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Информация появилась на сайте Кабмина.
    Правительство выделило 2,5 млрд на поддержку регионов

    Деньги должны поступить в субъекты РФ до конца 2020 года.

    «Финансирование направят трем регионам, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета», — говорится в документе.

    Деньги получат Бурятия, Ингушетия, Мордовия, часть транша поступит в город Байконур. Благодаря этим средствам власти выполнят социальные обязательства перед горожанами и направят дополнительные ресурсы на борьбу с коронавирусом.

    Вопрос об очередном выделении средств был одобрен на заседании правительства 24 декабря.

    Всего в 2020 году на балансировку региональных бюджетов уже было направлено около 300 миллиардов рублей. Предусмотреть дополнительную финансовую помощь поручил президент России Владимир Путин.

    Ранее в правительстве начали разрабатывать новые требования к зарплате учителей с учетом размера МРОТ, который впервые превысит прожиточный минимум. Педагоги гарантированно получат не меньше 70% от средней зарплаты по региону.