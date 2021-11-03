Правительство утвердило перечень доходов, из которых удерживаются алименты

Правительство России утвердило перечень доходов, из которых удерживаются алименты на детей. Постановление кабмина датировано вторником, 2 ноября.

Из документа следует, что алименты на детей будут удерживаться с 17 видов дохода россиян. В список вошли заработная плата, денежное содержание, гонорары, надбавки и доплаты к тарифным ставкам и окладам. Также выплаты на ребенка вычтут из сумм вознаграждения педагогам и из пособий для медиков, из премий и из суммы среднего заработка.

Алименты удержат со всех видов стипендий и пенсий, с выплат в связи с условиями труда, с пособий по безработице и нетрудоспособности, с доходов от реализации товаров и недвижимости, с дивидендов и процентов по вкладам, с компенсационных выплат, с сумм возвращенного налога и материальной помощи, с доходов от предпринимательской деятельности.

За последние годы количество судебных взысканий алиментов с россиян уменьшилось. Если в 2015 году их было возбуждено 696,6 тысячи, то в 2020 году — 562,5 тысячи, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.