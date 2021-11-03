Правительство утвердило перечень доходов, из которых удерживаются алименты
Правительство РФ утвердило перечень доходов россиян, из которых удерживаются алименты на детей
Правительство России утвердило перечень доходов, из которых удерживаются алименты на детей. Постановление кабмина датировано вторником, 2 ноября.
Из документа следует, что алименты на детей будут удерживаться с 17 видов дохода россиян. В список вошли заработная плата, денежное содержание, гонорары, надбавки и доплаты к тарифным ставкам и окладам. Также выплаты на ребенка вычтут из сумм вознаграждения педагогам и из пособий для медиков, из премий и из суммы среднего заработка.
Алименты удержат со всех видов стипендий и пенсий, с выплат в связи с условиями труда, с пособий по безработице и нетрудоспособности, с доходов от реализации товаров и недвижимости, с дивидендов и процентов по вкладам, с компенсационных выплат, с сумм возвращенного налога и материальной помощи, с доходов от предпринимательской деятельности.
За последние годы количество судебных взысканий алиментов с россиян уменьшилось. Если в 2015 году их было возбуждено 696,6 тысячи, то в 2020 году — 562,5 тысячи, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.