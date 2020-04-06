Правительство утвердило меры по поддержке экономики во время пандемии

Отсрочка платежей не касается налога на добавленную стоимость, налога на профессиональный доход и сбора, который уплачивает налоговый агент.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин утвердил список отраслей малого и среднего предпринимательства, более других пострадавших от распространения COVID-19.

Кроме того, правительство установило лимиты займов, по которым можно уйти на кредитные каникулы. Максимальная сумма по ипотеке — 1,5 миллиона рублей, для автокредита — 600 тысяч, по потребительским кредитам для частных лиц и предпринимателей — 250 и 300 тысяч соответственно.