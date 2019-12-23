Правительство России продлило пилотный tax free

«Изменения, которые вносятся в постановление правительства РФ от 6 февраля 2018 г. … В пункте 4 слова „до 31 декабря 2019 г.“ заменить словами „до 31 декабря 2020 г.“», — заявлено в соответствующем документе.

Проект запустился в 2018 году в республиках Мордовия и Татарстан, Краснодарском крае, Волгоградской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге. Таким образом, правительство решило проверить механизм его работы. Спустя некоторое время срок реализации пилотного проекта продлили до конца 2019 года.

Тогда к упомянутым территориям добавили организации розничной торговли, расположенные на популярных торговых улицах городов подмосковных Котельников и Химок и Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.

«Подписанным постановлением срок реализации пилотного проекта продлён до 31 декабря 2020 года. Расширена география субъектов Федерации — участников пилотного проекта за счет Приморского края, Хабаровского края и Ленинградской области. Кроме того, в целях обеспечения возможности участия в пилотном проекте наибольшего количества организаций розничной торговли установлено, что такие организации могут располагаться на всей территории субъекта Федерации — участника пилотного проекта (вместо конкретных адресов, предусмотренных в настоящее время)», — пояснило правительство.

Благодаря продлению планируют «достичь более качественного удовлетворения потребностей туристов и позитивно отразятся на динамике товарооборота в первую очередь дорогостоящих товаров, увеличив долю туристических расходов на осуществление покупок».

Ранее стало известно, что иностранные туристы смогут воспользоваться системой tax free в России уже в середине 2020 года.