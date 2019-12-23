    23 декабря 2019, 15:53

    Правительство России продлило пилотный tax free

    Ольга Ситникова

    Правительство продлило действие пилотного проекта tax free до конца 2020 года. По нему иностранцы могут компенсировать НДС, если вывозят товары за таможенную территорию Евразийского экономического союза. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на пресс-службу исполнительного органа.

    «Изменения, которые вносятся в постановление правительства РФ от 6 февраля 2018 г. … В пункте 4 слова „до 31 декабря 2019 г.“ заменить словами „до 31 декабря 2020 г.“», — заявлено в соответствующем документе.

    Проект запустился в 2018 году в республиках Мордовия и Татарстан, Краснодарском крае, Волгоградской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге. Таким образом, правительство решило проверить механизм его работы. Спустя некоторое время срок реализации пилотного проекта продлили до конца 2019 года.

    Тогда к упомянутым территориям добавили организации розничной торговли, расположенные на популярных торговых улицах городов подмосковных Котельников и Химок и Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.

    «Подписанным постановлением срок реализации пилотного проекта продлён до 31 декабря 2020 года. Расширена география субъектов Федерации — участников пилотного проекта за счет Приморского края, Хабаровского края и Ленинградской области. Кроме того, в целях обеспечения возможности участия в пилотном проекте наибольшего количества организаций розничной торговли установлено, что такие организации могут располагаться на всей территории субъекта Федерации — участника пилотного проекта (вместо конкретных адресов, предусмотренных в настоящее время)», — пояснило правительство.

    Благодаря продлению планируют «достичь более качественного удовлетворения потребностей туристов и позитивно отразятся на динамике товарооборота в первую очередь дорогостоящих товаров, увеличив долю туристических расходов на осуществление покупок».

    Ранее стало известно, что иностранные туристы смогут воспользоваться системой tax free в России уже в середине 2020 года.