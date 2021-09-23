Правительство России одобрило акциз на сталь и повышение НДПИ для металлургов

Правительство России введет акциз на сталь со ставкой 2,7% и изменит подход к расчету НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и удобрения. Как сообщил ТАСС, такое заявление сделал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Он сообщил об этом после того, как прошло совещание у премьер-министра Михаила Мишустина с участием бизнесменов. Что касается вопросов дифференциации налога на прибыль, который может рассчитываться в зависимости от инвестиций и дивидендов, то этот вопрос в кабмине пока решили отложить на ближайшие несколько лет. Об этом в ходе совещания попросил сам Шохин.

Он отметил, что по НДПИ по итогам переговоров сторонам удалось достигнуть компромисса. По руде цифры составят 4,8%, по жидкой стали 2,7%. Также удалось достигнуть договоренности по минеральным удобрениям. Указанные ставки будут действительны в ближайшие три года.

Ранее Шохин выражал свои опасения по поводу того, что вводится обязательный реестр упаковки и товаров для производителей. Он говорил, что такие действия могут нарушить законы ВТО. Бизнесмены ответили, что подобная регуляция наоборот нужна как можно скорее, и никаких нарушений правил международной торговли в этом не предвидится.