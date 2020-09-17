Правительство РФ одобрило сокращение расходов на зарплаты чиновникам, а также вооружение, сообщил глава министерства финансов России Антон Силуанов.

Уточняется, что это не коснется выделения средств субъектам нашей страны, расходов на социальные нужды и обслуживания государственного долга. Проект федерального бюджета 2021-2023 предполагает оптимизацию «незащищенных» статей расходов на 10%. Помимо прочего, программа вооружений сократится на 5%, пишет Newinform.

Еще Россия откажется от ежегодной индексации зарплат госслужащих. В нынешнем году дефицит составит 4,4% ВВП. В планах правительства РФ сэкономить в грядущем году порядка 927 миллиардов рублей, в 2022 — 970 миллиардов.