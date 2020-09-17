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    17 сентября 2020, 10:19

    Правительство РФ одобрило сокращение расходов на зарплаты чиновникам

    Полина Петрова

    Правительство РФ одобрило сокращение расходов на зарплаты чиновникам, а также вооружение, сообщил глава министерства финансов России Антон Силуанов.
    Правительство РФ одобрило сокращение расходов на зарплаты чиновникам

    Уточняется, что это не коснется выделения средств субъектам нашей страны, расходов на социальные нужды и обслуживания государственного долга. Проект федерального бюджета 2021-2023 предполагает оптимизацию «незащищенных» статей расходов на 10%. Помимо прочего, программа вооружений сократится на 5%, пишет Newinform.

    Еще Россия откажется от ежегодной индексации зарплат госслужащих. В нынешнем году дефицит составит 4,4% ВВП. В планах правительства РФ сэкономить в грядущем году порядка 927 миллиардов рублей, в 2022 — 970 миллиардов.

    Новости SMI.FM