Чтобы снизить стоимость авиационного керосина на Дальнем Востоке, нужно увеличить его производство на местных НПЗ или удешевить доставку. Об этом сообщил РБК со ссылкой на протокол совещания в Минэнерго, подлинность которого подтвердили источник и федеральный чиновник.

С таким предложением, как написал РБК, выступили специалисты Министерства транспорта.

«Самый очевидный способ [снижения цены керосина] — увеличение выпуска топлива в ДФО в долгосрочной перспективе. Это можно будет сделать после модернизации Комсомольского НПЗ, ожидаемой не ранее 2023 года, или строительства Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК)», — рассказал представитель Минэнерго.

В ведомстве уточнили, что повлиять на ситуацию можно, если улучшить систему логистики с помощью оптимизации количества и стоимости услуг по доставке топлива на Дальний Восток и сокращения числа посредников. В пресс-службе ФАС рассказали РБК, что необходимо придумать механизмы, которые избавили бы схему доставки топлива на восток России от посредников, которые толком ничего не делают, а только накручивают цены.

Генеральный директор дальневосточного лоукостера «Аврора» Константин Сухоребрик уверен, что глобально решить проблему с авиационным керосином поможет лишь общее развитие Дальнего Востока.