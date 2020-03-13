Правительство рассказало, чего ожидать после падения рубля

Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал о возможном риске повышения цен. В первую очередь, подорожают бытовая техника и лекарства.

Как сообщает«Царьград», вице-премьер признал вероятность удорожания товаров, но отметил, что они не критичны.

Белоусов подчеркнул, что лекарства первой необходимости «не должны дорожать ни при каких обстоятельствах». Он добавил, что острая форма кризиса не будет постоянной. Цены на нефть снизились из-за сокращения добычи мирового производства в связи с карантинными мерами. После неизбежного решения ситуации с COVID-19, мир станет наверстывать упущенное. Соответственно и спрос на сырье резко вырастет.

Как отмечает издание, помимо лекарств и техники, может подорожать одежда и некоторые продукты. Увеличение стоимости импортных товаров можно ожидать примерно на 12-15%.

10 марта стоимость рубля сильно упала. Это произошло из-за обвала нефтяных цен, который в свою очередь обусловлен неспособностью договориться между собой странами — участницами ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Экономисты призвали россиян не поддаваться панике и не повторять глупости 2014 года, когда с прилавков из-за колебаний рубля сметали буквально все.