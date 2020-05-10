Правительство распределило по регионам 12 млрд рублей на доплаты медикам. Какие субъекты получат больше всего

Финансовые средства — всего около 12 миллиардов рублей — выделят «за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией».

Согласно распоряжению, самые большие трансферты перечислят в Пермский край, Ленинградскую, Кировскую, Иркутскую области, Дагестан, Республику Коми, Якутию, Приморский край, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Документ о выделении средств подписал временно исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов.

Подмосковным медикам, работающим с COVID-19, тоже выделяют дополнительные выплаты от государства и от региона. От Московской области врачи получают доплаты в размере 50 тысяч рублей, средний медперсонал — 30 тысяч рублей, младшие работники — 10 тысяч рублей.