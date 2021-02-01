Правительство проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров

Правительство России по поручению президента Владимира Путина проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Соответствующие предложения подготовлены, сообщила пресс-служба кабмина.

«По поручению президента Российской Федерации правительством был проработан вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Предложения по этому вопросу подготовлены», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Его приводит газета «Известия».

Доклад в установленном порядке передан в администрацию президента.

Также 1 февраля Министерство труда и социальной защиты России направило в правительство предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров.

Подготовить предложения по индексации пенсий до 1 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству по итогам большой пресс-конференции, которая прошла в конце декабря 2020 года. Ответственным за подготовку доклада президент назначил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Индексации пенсий работающих пенсионеров прекратились 1 января 2016 года. На этот шаг власти пошли для сокращения дефицита Пенсионного фонда.