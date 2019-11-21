Правительство пресечет коррупцию в управляющих компаниях

Выявлять коррупционные схемы будут неожиданные проверки правоохранительных органов, а информацию о выявленных нарушениях разместят в СМИ.

Кроме УК, проверки коснутся компаний, которые подключают электричество и газ.

«Совместно с заинтересованными правоохранительными и контрольно-надзорными органами организовать и провести комплекс дополнительных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение должностных преступлений в организациях, осуществляющих подключение и эксплуатацию электро-тепло и газовых сетей, уделив особое внимание мерам по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, с которыми граждане встречаются наиболее часто», — гласит документ, который подписал глава МВД России Владимир Колокольцев.

Информация в СМИ должна будет поступать регулярно, меры для реализации этого примут до февраля 2020 года.

Массовые случаи обмана управляющими компаниями собственников жилья не редки. Наиболее частый из них заключается в завышении счетов за тепло.

При этой схеме УК предъявляет счет собственнику в соответствии с площадью жилья, согласно нормативам. Ресурсоснабжающая организация при этом получает от УК оплату по данным счетчиков, которые значительно ниже нормативных значений.

На одном девятиэтажном доме с пятью подъездами так можно заработать около ста тысяч рублей, а на десяти таких домах — уже миллион.