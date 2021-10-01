Правительство предложило поднять чиновникам зарплату в 2022 году

Правительство России внесло в Госдуму предложения о повышении денежных выплат. Согласно документу, первая индексация госслужащим в размере 4% состоится 1 октября 2022 года.

Помимо чиновников, повышение зарплаты коснется всех категорий работников федеральной бюджетной сферы, включая судей, сотрудников прокуратуры и Следственного комитета. Аналогичная индексация в размере 4% запланирована также на 2023 и 2024 годы. В нынешнем году повышения зарплат госслужащих не было из-за пандемии коронавируса — так решили сэкономить на бюджетных средствах.

Также кабинет министров предлагает установить МРОТ на 2022 год. Вместо 12 792 рублей, выплачиваемых в России в текущем году, планируется установить планку на отметке 13 617 рублей. Прибавка составит чуть менее тысячи рублей. Это на 6,4% выше нынешних показателей. В 2023 и 2024 годах МРОТ также планируют повысить. Отмечается, что его размер не будет ниже прожиточного минимума.

Коснулись предложения и российских стипендий. На 2022, 2023 и 2024 годы предлагается индексация стипендиального фонда на 4%.

Средства на повышение пенсии в ближайшие годы уже заложены в бюджет. Об этом заявил президент Владимир Путин.