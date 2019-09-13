Правительство предложило налоговые льготы для пострадавших от ЧП

Правительство России внесло в Госдуму предложение не взимать с компенсаций гражданам после стихийных бедствий или чрезвычайных обстоятельств НДФЛ. Документ опубликован на сайте правительства.

«Законопроектом предусматривается освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц доходов в денежной и натуральной формах, полученных физическими лицами, пострадавшими в результате террористических актов, стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций, а также членами семей таких лиц, независимо от источника выплаты», — говорится в пояснительной записке к документу.

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Кроме того, в правительстве также предложили освободить от НДФЛ доходы граждан за сдачу внаем помещений пострадавшим людям.

Отвечает за рассмотрение документа в Госдуме заместитель министра финансов России Илья Трунин. Принятие законопроекта поможет обеспечить съемным жильем граждан, пострадавших в результате терактов и стихийных бедствий, считают в правительстве.