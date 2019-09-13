  • Правительство предложило налоговые льготы для пострадавших от ЧП

    13 сентября 2019, 12:20

    Юлия Булыгина

    Правительство России внесло в Госдуму предложение не взимать с компенсаций гражданам после стихийных бедствий или чрезвычайных обстоятельств НДФЛ. Документ опубликован на сайте правительства.
    Правительство предложило налоговые льготы для пострадавших от ЧП

    «Законопроектом предусматривается освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц доходов в денежной и натуральной формах, полученных физическими лицами, пострадавшими в результате террористических актов, стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций, а также членами семей таких лиц, независимо от источника выплаты», — говорится в пояснительной записке к документу.

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    Кроме того, в правительстве также предложили освободить от НДФЛ доходы граждан за сдачу внаем помещений пострадавшим людям.

    Отвечает за рассмотрение документа в Госдуме заместитель министра финансов России Илья Трунин. Принятие законопроекта поможет обеспечить съемным жильем граждан, пострадавших в результате терактов и стихийных бедствий, считают в правительстве.