Правительство предложило налоговые льготы для пострадавших от ЧП
«Законопроектом предусматривается освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц доходов в денежной и натуральной формах, полученных физическими лицами, пострадавшими в результате террористических актов, стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций, а также членами семей таких лиц, независимо от источника выплаты», — говорится в пояснительной записке к документу.
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Кроме того, в правительстве также предложили освободить от НДФЛ доходы граждан за сдачу внаем помещений пострадавшим людям.
Отвечает за рассмотрение документа в Госдуме заместитель министра финансов России Илья Трунин. Принятие законопроекта поможет обеспечить съемным жильем граждан, пострадавших в результате терактов и стихийных бедствий, считают в правительстве.