Правительство попросили не вводить пошлины на посылки за 20 евро

Минфин предложил с 2022 года установить порог беспошлинного ввоза товаров на уровне 20 евро за посылку. В Международной конфедерации обществ потребителей просят кабмин не принимать подобные меры.

Соответствующее письмо представители КонфОП уже направили премьер-министру России Дмитрию Медведеву, сообщила газета «Известия». В нем говорится, что из-за инициативы ассортимент доступных россиянам товаров сократится. Пострадают при этом малообеспеченные граждане и жители отдаленных районов, которые группами заказывают товары в иностранных интернет-магазинах.

С 1 января 2020 года на всей территории ЕАЭС вместо установленных ранее 500 евро будет действовать новый лимит — 200 евро. Он установлен для каждой ввозимой посылки, а не на месяц. С 1 июля, согласно предложению Минфина, планку снизят до 100 евро. На уровне символических 20 евро порог хотят установить с января 2022 года. Если покупка превысит указанную сумму, то таможня возьмет за посылку пошлину в размере 15%.

В КонфОП заметили, что в российских интернет-магазинах стоимость товаров иногда в четыре-пять раз выше той, по которой их можно приобрести за рубежом. Части из них вообще нет в России в рознице. При резком введении пошлин, полагают в конфедерации, иностранные торговые онлайн-площадки могут отказать от продажи в Россию некоторых товаров.

Инициативу ранее поддерживала Ассоциация компаний интернет-торговли. В АКИТ говорили о том, что на многие иностранные покупки россиян не распространяются требования технических регламентов по качеству и безопасности продукции. Кроме того, отмечали в организации, некоторые покупки не облагаются налогами.

Эксперты полагают, что после изменения порога беспошлинной торговли средний чек на товары с зарубежных сайтов вырастет на 5%. Сейчас россияне в основном покупают онлайн за рубежом одежду и хозяйственные мелочи. Разница в цене при этом максимальная — выгода, по сравнению с российскими интернет-магазинами, порой достигает 400%.

Специалисты добавили, что введение новых пошли также существенно увеличит государственные расходы. Администрирование посылок претерпит изменения, затраты на процесс составят порядка трех миллиардов долларов. Максимум, что удастся собрать от превышения порога, — около 0,8 миллиарда в американской валюте.

В пресс-службе Минфина подчеркнули, что страны ЕАЭС и дальше намерены обсуждать вопрос беспошлинного ввоза товаров в рамках зарубежной интернет-торговли. Решения на этот счет страны будут принимать вместе.