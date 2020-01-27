Правительство пока не определило правила выдачи маткапитала

Для этого, как посчитали в Минтруде, расходы на программу нужно увеличить на 120 миллиардов рублей.

Несмотря на то, что ведомство уже рассчитало сумму, необходимую с учетом послания президента, газете отказались сообщить, на какое число получателей они рассчитаны. То же самое ответили в Минфине и аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. В социальном блоке также не рассказали, по каким правилам будет происходить выдача сертификатов.

В послании Федеральному собранию Путин заявил, что с 1 января 2020 года сертификат станет доступен семьям уже после рождения первенца. Таким образом, за первого ребенка будут выплачивать 466 617 рублей, за второго — 616 617 рублей. Речь идет о детях, родившихся с 1 января 2020 года. Семья, при получении капитала на первого ребенка, сможет воспользоваться им сразу.

Однако президент не уточнил, на какие именно траты это правило распространится. Также остается неизвестным, получат ли малообеспеченные семьи возможность ежемесячной выплаты из маткапитала. Размер дополнительных бюджетных расходов определить это не позволяет.

Откладывание публичного разъяснения всех составляющих программы может говорить скорее о желании правительства привлечь к ней внимание в нужный момент.

Подробнее про материнский капитал можно прочитать в материале «360».