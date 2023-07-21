Деньги 21 июля 2023, 10:44 Правительство подготовило предложения по стабилизации цен на бензин Новак: правительство разработало ряд предложений по стабилизации оптовых цен на бензин РИА «Новости»

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Российское правительство предложило ряд мер по стабилизации цен на топливо на оптовом рынке. Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак, его слова привел ТАСС.

Зампредседателя кабмина напомнил, что 19 июля провел совещание по ситуации на топливном рынке и поручил проработать ряд вопросов к пятнице.

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«У нас есть предложения», — сказал Новак.

Как только появятся конкретные инициативы, власти их озвучат, заверил вице-премьер. Он отметил, что речь идет именно об оптовых ценах на топливо, поскольку розничная стоимость для потребителя на бензин и дизель держится на уровне инфляции. Основная работа правительства направлена на стабилизацию цен на бирже, пояснил зампредседателя кабмина.

Новак добавил, что власти не вернутся к заградительным пошлинам на топливо. Правительство обсуждает только квотирование экспорта бензина, подытожил Новак.

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов ранее объяснил, почему цены на бензин в России повышаются по максимальной планке. Одним из факторов стал рост стоимости нефти и нефтепродуктов на мировом рынке.