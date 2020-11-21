Правительство одобрило перераспределение средств на выплаты за первенцев

Речь идет о дополнительной финансовой помощи регионам России. Ее задача — обеспечить ежемесячные выплаты за рождение или усыновление первого ребенка.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится на сайте.

Ранее изменились правила возмещения затрат туроператорам, которые вывозили туристов из стран из-за введения ограничений по коронавирусу. Соответствующий документ подписал премьер Михаил Мишустин.

Государственные субсидии могли получить только те турфирмы, которые вывозили туристов в течение двух недель после официального введения ограничений в стране пребывания.

Правила скорректировали, чтобы денежные выплаты могли получить все турфирмы, вывозившие туристов в период с 24 января по 30 марта 2020 года. Теперь дата введения ограничений в стране пребывания не важна для получения субсидий. Всего на поддержку туристической отрасли правительство выделило 3,5 миллиарда рублей.