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    21 ноября 2020, 14:44

    Правительство одобрило перераспределение средств на выплаты за первенцев

    Дарья Морозова

    Власти России одобрили перераспределение денег на ежемесячные выплаты за первого ребенка. Об этом сообщил сайт правительства.
    Правительство одобрило перераспределение средств на выплаты за первенцев

    Речь идет о дополнительной финансовой помощи регионам России. Ее задача — обеспечить ежемесячные выплаты за рождение или усыновление первого ребенка.

    «Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится на сайте.

    Ранее изменились правила возмещения затрат туроператорам, которые вывозили туристов из стран из-за введения ограничений по коронавирусу. Соответствующий документ подписал премьер Михаил Мишустин.

    Государственные субсидии могли получить только те турфирмы, которые вывозили туристов в течение двух недель после официального введения ограничений в стране пребывания.

    Правила скорректировали, чтобы денежные выплаты могли получить все турфирмы, вывозившие туристов в период с 24 января по 30 марта 2020 года. Теперь дата введения ограничений в стране пребывания не важна для получения субсидий. Всего на поддержку туристической отрасли правительство выделило 3,5 миллиарда рублей.