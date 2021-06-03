Правительство не увидело риска дефицита авиатоплива летом

Правительство России не видит проблем с авиатопливом на внутреннем рынке. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Минэнерго ежедневно следит за ситуацией.

«Мы отслеживаем ситуацию, ежедневно в Минэнерго проводится штаб по поводу наличия ресурсов, выполнения компаниями требований по обеспечению запасов соответствующих нефтепродуктов, в том числе авиакеросина», — сказал он журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.

Он отметил, что правительство совместно с ФАС рекомендовало увеличить запасы керосина перед летним сезоном, когда количество авиаперелетов возрастает.

В марте этого года в большинстве российских аэропортов выросла стоимость авиакеросина. Теперь топливо обходится перевозчикам дороже в среднем на 6-9%.

Ранее в Ростуризме заявили, что стоимость авиаперелетов до российских курортов сбудет снижаться. На них поставлено огромное количество рейсов, и уже сейчас билет от Москвы до Сочи стоит 2-2,5 тысячи рублей. В клубе защиты прав туриста заявили, что на стоимость перевозок влияет высокая конкуренция.