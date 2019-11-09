Правительство не повысило пособия по безработице в 2020 году

Согласно постановлению правительства, в 2020 году размер пособия составит от 1500 до восьми тысяч рублей. Предпенсионеры максимально смогут рассчитывать на пособие в размере 11,28 тысячи рублей.

Документ вступит в силу с 1 января.

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Президент Владимир Путин летом 2018 года предложил увеличить пособия по безработице для предпенсионеров. По его словам, на фоне проходящей в стране реформы россиян предпенсионного возраста беспокоит вероятность остаться без работы и зарплаты в этот период. До повышения пособие по безработице для предпенсионеров составляло 4,9 тысячи рублей.

По данным Росстата, летом численность рабочей силы в России составляла 75,5 миллиона человек, из которых 3,3 миллиона — безработные.