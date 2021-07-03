Правительство не поддержало введение налога на роскошь

Российское правительство вынесло отрицательное заключение по законопроекту о налоге на роскошь. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

Партия «Справедливая Россия» предлагала ввести налог на роскошь с 2022 года. Согласно законопроекту, дополнительными налогами должны были бы облагаться роскошные дома и автомобили, яхты и частные самолеты. Речь шла о недвижимости и участках земли дороже 50 миллионов рублей, авто дороже восьми миллионов рублей, а также самолеты, вертолеты и яхты больше 15 миллионов рублей.

Причиной отказа в принятии законопроекта, пишет ТАСС, стало то, что имущество «уже является объектом налогообложения другими налогами (налогом на имущество физических лиц, налогом на имущество организаций, земельным налогом, транспортным налогом)». В итоге получилось бы, что роскошь облагалась бы налогом дважды.