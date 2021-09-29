Правительство направит в регионы 10,4 млрд рублей на развитие зерновой отрасли

Правительство выделит 62 регионам 10,4 миллиарда рублей на развитие агропромышленного комплекса в рамках зернового демпфера. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, это позволит, в том числе, стабилизировать цены на зерно.

«Введение механизма зернового демпфера сопровождалось важным решением — пошлины на экспорт продукции возвращаются в сельское хозяйство, в регионы, в виде государственной поддержки. Этот механизм с одной стороны позволяет стабилизировать цены на зерно, а с другой — инвестировать в развитие отрасли, повышать конкурентоспособность и производительность», — сообщила Абрамченко по итогам заседания правительства РФ.

Средства в регионы будут направлять из расчета произведенной продукции. Вице-премьер уточнила, в какие регионы направят наибольшее финансирование. Больше всего получит Краснодарский край — свыше одного миллиарда рублей. В Ростовскую область направят более 680 миллионов рублей, в Башкирию — более 620 миллионов рублей, Воронежскую область — почти 500 миллионов рублей. В рамках финансирования регионов Ставропольский край получит почти 470 миллионов рублей, Волгоградская область — более 420, Брянская — более 410, Саратовская — около 410, Оренбургская — более 360, Алтайский край — более 340 миллионов рублей.