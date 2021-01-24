Правительство направит 5 млрд рублей на льготные авиабилеты в ДФО

Средства покроют часть стоимости авиабилетов в Москву и Санкт-Петербург при вылетах из Магадана, Южно-Сахалинска, Владивостока, Хабаровска, Читы, Петропавловска-Камчатского, Якутска и других городов.

Купить авиабилеты смогут все жители Дальневосточного федерального округа. Решение о выделении средств поможет сэкономить деньги на путешествии не менее чем 450 тысячам граждан.

Для финансирования части стоимости авиабилета для льготных категорий пассажиров правительство ранее выделило 5,8 миллиарда рублей.

Ответственной за контроль за эффективным использованием выделенных средств премьер-министр назначил Росавиацию. Ведомство должно представить доклад в правительство об итогах в этой части работы до 1 февраля.