Правительство купило контрольный пакет акций Сбербанка. Но одна пока у ЦБ

Правительство РФ купило у ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка. Теперь Министерству финансов принадлежат 50% всех бумаг банка, однако одна акция до сих пор остается у ЦБ РФ.

Об этом сообщило Министерство финансов России. Правительство совершило покупку за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Стоимость одной акции составила 189,44 рубля. Это средневзвешенная цена, которую определили по результатам организованных торгов на Московской бирже — они проходили с 9 марта по 7 апреля 2020 года. Всего 10 апреля Банк России передал правительству 11 293 474 000 обыкновенных акций Сбербанка. Сделка обошлась в 2,14 триллиона рублей.

Отмечается, что одна акция до сих пор остается у ЦБ РФ.

«Сохранение одной акции у Банка России необходимо для заключения акционерного соглашения между Банком России и правительством Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Банк России передаст последнюю акцию правительству не позднее 6 мая.

Изначально стоимость банка оценивалась на 300 миллиардов больше. Сумма снизилась после того, как стоимость бумаг Сбербанка упала на бирже на 20%. Это произошло вскоре после информации о его скорой продаже.

Планировалось, что сделка завершится в 2021 году, однако ее закрыли раньше. Есть предположение, что это связано с необходимостью оперативно финансировать текущие расходы бюджета. Из-за ситуации с пандемией коронавируса Министерство финансов понесло убытки — причиной стали налоги, которые бизнесменам разрешили временно не платить.

Ранее «Мастер финансов» РЭШ Алексей Горяев рассказал «360», увидят ли россияне эффект от этой сделки. Известно, что Банк России получит только 25% от всей суммы — остальные деньги пойдут в бюджет страны.